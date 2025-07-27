بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا التركي الودية.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز: "رمضان صبحي شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال المران الذي سبق المباراة".

وأضاف "الجهاز الفني فضل إبعاده عن المباراة الودية، على أن يجري أشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في المران الجماعي".

وتابع "اللاعب يجري تأهيلات تدريبية منفردة تمهيدا لسرعة العودة".

وفاز بيراميدز على قاسم باشا بهدف دون رد في إطار معسكر الفريق الأوروبي المقام بمدينة "أزميت" في تركيا.

وسجل مروان حمدي هدف المباراة الوحيد.

وأقيمت المباراة على ملعب قاسم باشا، وهي ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.

وتعادل بيراميدز في الودية الأولى بتركيا ضد بانديرما سبور بهدفين لكل فريق.

وقبل السفر اكتسح بيراميدز منافسه رجاء مطروح بسداسية نظيفة.

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.