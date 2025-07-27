70 مليون يورو؟ تقارير تكشف حقيقة راتب جواو فيليكس مع النصر

الأحد، 27 يوليه 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس

كشفت تقارير عن راتب البرتغالي جواو فيليكس نجم النصر السعودي الجديد.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن راتب فيليكس مع النصر يساوي 70 مليون يورو في سنتي التعاقد، بواقع 35 مليون يورو في الموسم.

ولكن موقع فوت ميركاتو نفى هذا الرقم، وأشار إلى أن الراتب الصحيح هو 10 ملايين يورو في الموسم.

وتدخل كريستيانو رونالدو لاعب النصر في مفاوضات ناديه مع جواو فيليكس مهاجم تشيلسي لكي يغير مساره، وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2024، مقابل 49 مليون يورو.

وفي الانتقالات الشتوية الماضية أعار تشيلسي لاعبه جواو فيليكس إلى ميلان الإيطالي،مقابل 5.5 مليون يورو.

وعاد جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.

جواو فيليكس النصر السعودي
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