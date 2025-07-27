بقفاز هامبتون وركلة كيلي.. إنجلترا ترفع كأس يورو السيدات للمرة الثانية على التوالي

بسيناريو جنوني في ركلات الترجيح، توجت إنجلترا بلقب يورو 2025 للسيدات على حساب إسبانيا، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة النهائية.

تقدمت ماريونا كالدينتي في الدقيقة 25، بعد تمريرة من أونا باتلي.

وفي الدقيقة 41 أصيبت لورين جيمس شقيقة ريس جيمس لاعب تشيلسي، وأتت كلوي كيلي بدلا منها.

وصنعت كيلي هدف التعادل في الدقيقة 57، الذي سجلته أليسيا روسو.

ورغم إهدار بيث ميد لركلة إنجلترا الأولى، وتسجيل باتريسيا جيخارو لركلة إسبانيا الأولى، إلا أن تألق الحارسة الإنجليزية هانا هامبتون أعاد مسار البطولة إلى إنجلترا.

سجلت أليكس جرينوود ركلة إنجلترا الثانية، لتتصدى هامبتون لركلة إسبانيا الثانية من كالدينتي صاحبة الهدف.

وفي الركلة الثالثة سجلت نيام تشارلز للإنجليز، بينما تصدت هامبتون لركلة أيتانا بونماتي نجمة برشلونة وصاحبة الكرة الذهبية.

وفي الرابعة أضاعت ليا ويليامسون ركلة إنجلترا، ,ولكن سالما بارالويلو أهدرت على الجانب الآخر، لتسجل كلوي كيلي الركلة الخامسة وتحسم الفوز بركلات الترجيح.

وبذلك تفوز إنجلترا باللقب للمرة الثانية على التوالي.