خبر في الجول - تحديد موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم

حدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمواصلة مشوار تصفيات كأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن المعسكر سيبدأ يوم 1 سبتمبر، وسيقام في القاهرة.

وكلف حسام حسن الجهاز المعاون بحضور مباريات الدوري في شهر أغسطس، والتي ستنطلق في الثامن من الشهر.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بتحديد موعد مباراتي المنتخب أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا في القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل.

علي أن تقام مباراة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.