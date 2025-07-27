خبر في الجول – سموحة يتمم اتفاقه مع محمد دبش لضمه

الأحد، 27 يوليه 2025 - 22:03

كتب : هاني العوضي

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - محمد دبش

أتم نادي سموحة اتفاقه مع محمد دبش لاعب المصري السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة أتم اتفاقه مع المدافع لضمه لمدة موسمين.

وكان المصري قد أعلن في وقت سابق رحيل دبش بنهاية الموسم الماضي.

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انضم صاحب الـ 33 عاما للمصري قادما من البنك الأهلي في صيف 2022.

واكتفى دبش الموسم الجاري بالمشاركة في 5 مباريات فقط بعدد دقائق 364.

وإجمالا خاض بقميص المصري 37 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وارتدى دبش قمصان فرق الإسماعيلي والقناة واتحاد الشرطة وكفر الزيات وبتروجت ومصر للمقاصة والبنك الأهلي.

واختتم المصري الموسم في المركز الرابع بترتيب الدوري المصري وحجز بطاقة التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل.

في المقابل ودع الفريق منافسات كأس عاصمة مصر وكأس مصر بشكل مبكر.

محمد دبش المصري ميركاتو سموحة
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