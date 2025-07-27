القمة 29 سبتمبر.. الكشف عن مواعيد المباريات الكبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

الأحد، 27 يوليه 2025 - 20:41

كتب : محمد جمال

الأهلي - الزمالك

كشفت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد المباريات الكبرى المرتقبة في الدور الأول بين ثلاثي الصراع على لقب الدوري المصري.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وتعتبر المباراة على ملعب الأهلي، حيث ستقام على استاد القاهرة.

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وتلعب المباراة يوم 29 سبتمبر في الثامنة مساء.

المواجهة الأولى الكبرى بين الأهلي حامل اللقب وبيراميدز صاحب المركز الثاني، ستسبق مباراة القمة وتقام في الجولة الخامسة.

وتلعب المباراة يوم 20 أغسطس، يوم 30 أغسطس على استاد القاهرة.

ويعني ذلك أن الأهلي سيواجه الزمالك وبيراميدز خارج أرضه في المرحلة النهائية إن تأهل الأطراف الثلاثة إلى مجموعة المنافسة على اللقب.

في حالة بيراميدز سيكون خروج الأهلي فعليا على ملعب الدفاع الجوي، أما في حالة الزمالك فسيكون اعتباريا، نظرا لإقامتها على استاد القاهرة أيضا.

أما إعادة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، فستقام في الجولة الـ 20 من الدوري.

وتلعب المباراة على أرض بيراميدز، في ملعب الدفاع الجوي يوم 1 مارس.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والنصف مساء.

الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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