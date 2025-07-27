في الجول يكشف مكافآت الدوري المصري للموسم الجديد

أقيمت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 اليوم الأحد.

وتنطلق الجولة الأولى للدوري يوم 8 أغسطس المقبل.

ويكشف FilGoal.com مكافآت بطولة الدوري للموسم الجديد.

وجاءت المكافآت كالتالي:

مليون جنيه لكل ناد للمشاركة في البطولة تسدد نهاية الموسم.

البطل يحصل على 5 ملايين جنيه.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)