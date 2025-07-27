تقرير: فنربخشة يتفق مع شكرينيار على بنود عقده.. وينتظر رد سان جيرمان

الأحد، 27 يوليه 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار - فنربخشة

توصل نادي فنربخشة التركي مع ميلان شكرينيار لاعب باريس سان جيرمان للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النادي التركي توصل لاتفاق كامل مع اللاعب السلوفاكي على بنود عقده.

ووفقا لرومانو فإن عقد شكرينيار مع فنربخشة سيمتد حتى 2029.

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وما زال فنربخشة ينتظر رد باريس سان جيرمان على عرضه المحسن لضم شكرينيار.

وأفاد رومانو في وقت سابق أن فنربخشة رفع عرضه من أجل إقناع النادي الفرنسي برحيل شكرينيار.

ويرغب اللاعب في الانتقال وكذلك جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة.

شكرينيار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 بعد 6 سنوات قضاها بقميص إنتر ميلان.

ولعب الدولي السلوفاكي 37 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وسجل هدفا.

على الصعيد الدولي، لعب شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا في 81 مباراة.

وينتهي عقد شكرينيار مع باريس سان جيرمان في 2028.

وشارك المدافع البالغ من العمر 30 عاما في 23 مباراة مع فنربخشة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

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