نجاح الأغلبية.. نتائج اختبارات اللياقة البدنية للحكام

الأحد، 27 يوليه 2025 - 19:49

كتب : محمد جمال

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز إجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وحكام دورى القسم الأول.

وتم تقسيم 132 حكمًا ومساعدًا على ثلاثة مجموعات لأداء اختبارات "وارنر تيست" على مدار ثلاثة أيام استعدادًا للموسم الجديد.

وخضع اليوم 16 حكمًا و34 مساعدًا للاختبارات بملعب الدفاع الجوي تحت الإشراف المباشر لأوسكار رويز بحضور محمد أبو خاطر معد اللياقة البدنية للحكام.

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وأسفرت النتيجة عن نجاح كل حكام الساحة فيما نجح 26 مساعدًا.

بينما لم يتجاوز 8 مساعدين الاختبارات و يحق لهم إعادة الاختبار بعد ثلاثة أشهر.

ووصل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام إلى القاهرة، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الكروى المنقضى.

وشارك رويز رئيس في فعاليات معسكر المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو.

وألقى أوسكار رويز محاضرات نظرية للحكام مع إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو والمكلف من فيفا بالإشراف على المعسكر، حضر المحاضرات أيضاً أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

أوسكار رويز لجنة الحكام
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