ساليبا: أتمنى تجديد عقدي مع أرسنال قريبا إن شاء الله

الأحد، 27 يوليه 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

أعرب ويليام ساليبا لاعب أرسنال عن أمنيته بتجديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب الفرنسي خلال مقطع فيديو لـ AFTV: "أتطلع للفوز بكل البطولات في الموسم الجديد وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن يتم تجديد عقدي قريبا إن شاء الله".

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ويمتد تعاقد المدافع الفرنسي البالغ 24 عاما حتى 2027 مع الفريق اللندني.

وارتبط اسم ساليبا بالانتقال في الموسم المقبل لريال مدريد الإسباني الساعي لتدعيم دفاعه.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" في وقت سابق فإن أرسنال بدأ مفاوضات تجديد عقد ويليام ساليبا، لكن لم يقدم عرضا حتى الآن وهو ما سيحدث مع تقدم المفاوضات والتوصل لاتفاق بين الطرفين.

ولا يرغب أرسنال بقيادة أندريا بيرتا المدير الرياضي في خسارة المدافع الفرنسي.

وكان ساليبا قد جدد عقده مع أرسنال في 2023 رفقة بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي حتى 2027.

وأصبح الفرنسي عنصرا أساسيا في تشكيل أرسنال خلال آخر 3 مواسم.

وانضم ساليبا لصفوف أرسنال من سانت إيتيان بعمر 18 عاما في يوليو 2019 وأعير مرتين لنيس ومارسيليا وعاد لأرسنال بدءا من موسم 2022-23.

أرسنال الدوري الإنجليزي ويليام ساليبا
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