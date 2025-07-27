فتوح يعود للزمالك

الأحد، 27 يوليه 2025 - 19:30

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - سموحة ضد الزمالك

عاد أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى المران وخاض تدريبات تأهيلية منفردة اليوم الأحد تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

جاء ذلك بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

وكان فتوح غاب عن مران الزمالك في الفترة الأخيرة عقب ظهوره في إحدى المناسبات العامة بدون إذن وتم تغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته مع تحويله للتحقيق.

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وكان الزمالك آنذاك أعلن خروج فتوح من المعسكر المغلق بسبب مرض عمه، وظهر اللاعب في مقطع فيديو في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين على الملعب الفرعي في الدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد انتهاء معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

أحمد فتوح الزمالك
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