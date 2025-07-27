تمهيدا لرحيل دوناروما؟ ليكيب: سان جيرمان يتفق مع شوفالييه.. وطلبات ليل المالية

الأحد، 27 يوليه 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

لوكاس شافيلييه - ليل

توصل نادي باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة ليكيب فإن باريس سان جيرمان اتفق مع الحارس الفرنسي على بنود عقده.

ووفقا للصحيفة فإن ليل يطلب الحصول على 40 مليون يورو والمفاوضات جارية بين الناديين.

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وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 23 عاما في صيف 2027.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن جالاتاسراي سيقدم عرضه للنادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة لضم جيانلويجي دوناروما استغلالا للعلاقة السيئة بينه وباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد حارس المرمى الإيطالي في الصيف المقبل.

ووفقا لـ "RMC" في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

وأفاد RMC فإن باريس سان جيرمان قلق حيال مفاوضات تجديد عقد دوناروما بعد أن وصلت لطريق مسدود.

وتحدث الحارس البالغ من العمر 26 عاما من قبل حول إمكانية رحيله والعودة لإيطاليا من باب إنتر.

وقال دوناروما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل: " اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

وحصل دوناروما باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.

ليل باريس سان جيرمان ميركاتو دوناروما لوكاس شوفالييه
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