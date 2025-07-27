سكاي: ويسلي يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لـ روما

الأحد، 27 يوليه 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

ويسلي

وصل ويسلي لاعب فلامنجو البرازيلي إلى روما للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه للجيالوروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي فإن روما اتفق مع فلامنجو على إبرام الصفقة مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كإضافات.

ووفقا للشبكة فإن اللاعب البرازيلي سيوقع على عقد حتى 2030.

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ومن المقرر أن يعود الظهير الأيمن إلى البرازيل مرة أخرى لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتأشيرة العمل في إيطاليا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 28 مباراة خلال الموسم الجاري في الدوري البرازيلي مسجلا هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.

وشارك ويسلي في بطولة كأس العالم للأندية السابقة في أمريكا، إذ لعب مباراتين ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن ذلك سيكون الانتقال الأول له خلال مسيرته الكروية.

وإجمالا، لعب ويسلي 136 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

وينتهي عقد ويسلي مع فلامنجو في 2028.

روما ميركاتو فلامنجو ويسلي
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