مدير ميلان: لن نتجاوز عرضنا الأخير لضم جاشاري
الأحد، 27 يوليه 2025 - 18:46
كتب : FilGoal
شدد إيلي تاري المدير الرياضي لـ ميلان على أن ناديه لن يتجاوز عرضه الأخير للتعاقد مع أردون جاشاري لاعب كلوب بروج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أردون جاشاري
النادي : كلوب بروج
وقال تاري لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "قدمنا عرضا مهما حقا لضم جاشاري ولن يتجاوز عرضنا أكثر من ذلك".
وبحسب التقارير الصحفية فإن عرض الروسونيري يبلغ 33.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.
وأعلن نيكي هاين المدير الفني لـ كلوب بروج البلجيكي في وقت سابق قائمة فريقه ضد جينك في افتتاح الدوري البلجيكي مستبعدا جاشاري.
وتم استبعاد جاشاري من قبل في أكثر من مباراة ودية نتيجة المفاوضات.
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