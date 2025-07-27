محمد يوسف: معسكر تونس حقق أهدافه.. والأهلي جاهز للموسم الجديد

أبدى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي اعتقاده أن الفريق استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس.

وقال يوسف في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "المعسكر حقق أهدافه بالكامل، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، في ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق".

وأضاف "اللاعبون كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرص كبير على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات".

وأكمل "الفريق سوف يواصل الاستعداد بدون راحة وبكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، والعمل مستمر من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات".

ووصلت بعثة فريق الأهلي اليوم الأحد إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الفريق على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.

واستقر الأهلي على خوض مباراة ودية جديدة بعد العودة لمصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ريبيرو مدرب الأهلي استقر على خوض مباراة ودية ضد أحد الفرق المصرية يوم الثلاثاء المقبل.