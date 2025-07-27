تقرير: بايرن ميونيخ توصل لاتفاق مع ليفربول لضم دياز.. والتفاصيل المالية

الأحد، 27 يوليه 2025 - 18:34

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق تام مع نظيره ليفربول للتعاقد مع لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق مع ليفربول لضم دياز مقابل 75 مليون يورو.

ووفقا لرومانو فإن اللاعب الكولومبي سيوقع على عقد لمدة 4 مواسم مع النادي البافاري.

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وكان بايرن قدم عرضا سابقا مقابل 67 مليون و500 ألف يورو لكن ليفربول طلب برفع ذلك المبلغ.

في السياق ذاته كشفت العديد من التقارير الصحفية أن ليفربول سيستخدم ذلك المبلغ لضم أليكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.

ويطلب نيوكاسل الحصول على 130 مليون يورو للموافقة على بيع مهاجمه السويدي.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قال إن سبب غياب دياز عن ودية لقاء ميلان جاء بسبب الحديث حول مستقبله.

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.

لويس دياز ميركاتو ليفربول بايرن ميونيخ
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