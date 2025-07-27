إيدي هاو يكشف موقف إيزاك من التواجد مع الفريق في كوريا

الأحد، 27 يوليه 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - نيوكاسل - أرسنال

كشف إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل عن موقف أليكساندر إيزاك لاعب الفريق من التواجد في كوريا الجنوبية خلال المعسكر التحضيري.

أليكساندر إيزاك

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وقال المدرب الإنجليزي للصحفيين: "لا توجد أي فرصة لتواجد أليكاساندر إيزاك معنا في كوريا الجنوبية".

وأتم "لسنا موهومين، نحن نعلم أننا بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين ونعرف ما الذي نريده، فترة الانتقالات الحالية صعبة".

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وأشارت عدة تقارير إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان هاو قد تحدث من قبل عن إيزاك قائلا في تصريحات نقلتها سكاي سبورتس: " لا توجد مناقشات حول تجديد عقد إيزاك، وقد يحدث ذلك في وقت لاحق".

وتابع: "هناك أشياء تحدث خلف الكواليس، وأيًّا يكن ما سيحدث يجب أن يكون هو الأفضل للنادي".

وأضاف: "بالطبع، أتمنى بقاء إيزاك معنا".

وشدد: "إيزاك يعرف أنه يظهر في الأخبار كل يوم، وهذا ليس أمرًا سهلاً على أي شخص".

وأتم: "المحادثة بين إيزاك والنادي أو معي ستظل سرية، لأن علاقتنا جيدة".

ووفقًا للتقارير، فإن إيزاك رفض الانضمام إلى الدوري السعودي، ويرغب في الاستمرار في أوروبا، وتحديدًا في الانتقال إلى ليفربول.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا، وصناعة 6 أهداف.

وانضم إيزاك لصفوف نيوكاسل في 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وغاب المهاجم السويدي عن أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد أمام سيلتيك الاسكتلندي وكذلك أمام أرسنال.

نيوكاسل إيدي هاو أليكساندر إيزاك
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