تصفيات كأس العالم - فيفا يعلن موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بتحديد موعد مباراتي المنتخب أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا في القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل.

علي أن تقام مباراة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر يدرس خوض مباراة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة على أن يبدأ معسكر المنتخب في بداية الشهر ذاته.

ومن المرجح خوض 4 أو 5 جولات من بطولة الدوري قبل انطلاق المعسكر.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.