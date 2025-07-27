قرعة دوري المحترفين – مباريات الجولة الأولى.. و3 لقاءات في رمضان

القمة 29 سبتمبر.. الكشف عن مواعيد المباريات الكبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

في الجول يكشف مكافآت الدوري المصري للموسم الجديد

بعد أزمة القمة وتوصيات التظلمات.. ما مصير المادة 63 في لائحة الدوري وعقوبة الانسحاب؟