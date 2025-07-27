قرعة دوري المحترفين – مباريات الجولة الأولى.. و3 لقاءات في رمضان

الأحد، 27 يوليه 2025 - 18:18

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد 22 أغسطس موعدا لبداية دوري المحترفين القسم الثاني "أ".

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم نهاية الدوري في 14 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقام 3 جولات خلال شهر رمضان.

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وجاءت المواعيد كالتالي:

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