فوت ميركاتو: النصر يرغب في ضم أنتوني

الأحد، 27 يوليه 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

أنتوني - ريال بيتيس ضد خيتافي

يرغب النصر السعودي في ضم أنتوني جناح مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي في تقرير له اليوم الأحد فإن النصر يرغب في ضم ال لتدعيم صفوفه في ظل اقترابه كذلك من جلب جواو فيليكس من تشيلسي.

يأتي ذلك كأنباء صادمة لريال بيتيس الإسباني الذي يرغب في تجديد استعارة أنتوني بعدما حصل على خدماته لستة أشهر خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

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ويرغب يونايتد في الحصول على 60 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

اللاعب صاحب الـ25 عاما انضم إلى يونايتد قادما من أياكس في صيف عام 2022 مقابل 100 مليون يورو.

ولكنه لم يحظ بالنجاح المتوقع ليرحل إلى بيتيس في النصف الثاني من الموسم الماضي حيث تألق وسجل تسعة أهداف وصنع خمسة في 26 مباراة خاضها مع الفريق.

وبلغ أنتوني مع بيتيس نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

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