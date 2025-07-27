بعد نهاية معسكر تونس.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة

وصلت بعثة فريق الأهلي اليوم الأحد إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الفريق على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.

واستقر الأهلي على خوض مباراة ودية جديدة بعد العودة لمصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ريبيرو مدرب الأهلي استقر على خوض مباراة ودية ضد أحد الفرق المصرية يوم الثلاثاء المقبل.