كما كشف في الجول - الجونة يعلن ضم أحمد جمال لاعب إنبي السابق

الأحد، 27 يوليه 2025 - 17:34

كتب : عمرو نبيل

أحمد جمال لاعب إنبي

أعلن نادي الجونة التعاقد مع أحمد جمال لاعب إنبي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إتمام اتفاقه مع لاعب إنبي السابق في صفقة انتقال حر لموسمين. (طالع التفاصيل)

ويلعب جمال في مركز الجناح الأيمن وتم تصعيده للفريق الأول لإنبي في 2023.

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وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 6 مباريات في الموسم السابق بدون التسجيل أو الصناعة.

وكان الجونة قد توصل لاتفاق مع أيمن أشرف لضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

ولم يشارك أيمن أشرف في أي مباراة خلال الموسم الماضي بقميص البنك الأهلي.

وبشكل عام لعب أشرف 24 مباراة بقميص الفريق وتمكن من صناعة هدف.

وأنهى الجونة، الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني بمجموعة تفادي الهبوط.

ويقود أحمد مصطفى "بيبو" تدريب الجونة خلال الموسم المقبل.

ولم يعلن الفريق عن أي صفقة حتى الآن لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

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