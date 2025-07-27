الدوري المصري – موعد جولات مواجهات ثلاثي القمة

الأحد، 27 يوليه 2025 - 17:26

كتب : محمد سمير

شعار الدوري المصري - دوري النيل

تنطلق مسابقة الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان تواريخ المباريات خلال الفترة المقبلة.

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2025 - 2026 من الدوري المصري الممتاز للدور الأول فقط على أن تقام قرعة الدور الثاني قبل انطلاقه بـ 10 أيام.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بينما بيراميدز في المركز الثاني وحل الزمالك ثالثا.

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وجاءت مباريات القمة بين الثلاثي كالآتي:

الجولة الخامسة: الأهلي × بيراميدز

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك

الجولة العشرين: بيراميدز × الزمالك

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

الأهلي الدوري المصري الزمالك بيراميدز
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