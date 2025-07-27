لوائح الدوري المصري 2026 - ماذا يحدث في حالات الانسحاب من المباريات أو المسابقة

كشفت رابطة الأندية المصرية عن لوائح الدوري لموسم 2025-2026، وفي هذا الجزء سنشكف عن كيف يتم التعامل مع حالات الانسحاب، سواء من المباريات أو من المسابقة نفسها، وفقا للمادة 24 من اللائحة.

حالات الانسحاب من المباريات

1- يعتبر الفريق منسحبا من المباراة وفقا للحالات التالية:

1- في حالة عدم وصول الفريق في الموعد المحدد لبداية المباراة وبعد منح حكم المباراة المهلة القانونية لمدة 15 دقيقة، وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزاً بالمباراة ويتم توقيع العقوبة على النادي الذي لم يحضر.

2- في حالة حضور الفريق في الموعد المحدد للمباراة ولم يقدم بطاقات لاعبيه لا يبدأ الحكم المباراة وينتظر 15 دقيقة بعد موعد بدء المباراة وإذا لم يقدم النادي بطاقات لاعبيه ينهي الحكم المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزا بالمباراة ويتم توقيع العقوبة على النادي.

3- في حالة حضور الفريق ولم يستكمل العدد القانوني للاعبيه لبدء المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصول باقي اللاعبين بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزاً بالمباراة ويتم توقيع العقوبة على النادي.

4- في حالة ترك الفريق خط الملعب كظاهرة احتجاج وامتناعه عن العودة لتكملة المباراة يقوم الحكم بإعطاء المهلة القانونية (15) دقيقة) للفريق الممتنع عن تكملة المباراة للعودة الأرض الملعب واستئناف المباراة، فإذا لم يعد لاستئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة مهزوماً وتحتسب النتيجة (3 / صفر لصالح الفريق الآخر ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية أكبر من ذلك مع تطبيق العقوبات الواردة.

2- عقوبات الفريق المنسحب من مباراة

في حالة اعتبار الفريق منسحباً من المباراة واستكمل المسابقة، يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر، بالإضافة إلى خصم عدد "3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة فور إصدار العقوبة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين.

ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح الأمر وأخذ القرار وفقاً للائحة ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.

3- في حالة تكرار الانسحاب من المباريات للمرة الثانية سيتم اعتبار النادي منسحبا من المسابقة ويتم توقيع عقوبات الانسحاب الكامل من المسابقة عليه.

4- في حالة انسحاب النادي من المسابقة لأي سبب من الأسباب بخلاف القوة القاهرة قبل بدء الموسم يتخذ مجلس إدارة الرابطة الخطوات الضرورية لاستبدال النادي المنسحب.

5- يخضع أي نادٍ منسحب من المسابقة لأي سبب من الأسباب بخلاف القوة القاهرة للإجراءات التالية:

1- إذا كان الانسحاب قبل أكثر من 45 يوما من بدء المسابقة:

- يهبط النادي إلى الدرجة الأدنى

2- إذا كان الانسحاب قبل 45 يوما أو أقل من بدء المسابقة:

- يهبط النادي إلى الدرجة الأدنى

- يدفع غرامة قدرها 10 ملايين جنيه مصري

- يمنع من المشاركة في المسابقة في الموسم القادم

3- إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة الأولى من المسابقة:

- يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم

- يدفع غرامة قدرها 20 مليون جنيه مصري

- يحرم من المشاركة في المسابقة للموسمين القادمين

- يتحمل الخسائر الناتجة عن فقدان الدحل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق

- تلغى نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب بينما تظل العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط سارية على لاعبيه أو مسؤوليه.

4- إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة النهائية من المسابقة:

- يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم ويحرم من المشاركة في المسابقة للموسمين القادمين.

- يدفع غرامة قدرها 20 مليون جنيه مصري.

- يتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.

- سيتم احتساب كافة النقاط والأهداف المسجلة والأهداف في مرماه لجميع مبارياته التي لعبها خلال المرحلة الأولى، وسيتم أخذها بالاعتبار عند تحديد ترتيب الفرق في المسابقة، وتبقى كافة العقوبات التي تحددها لجنة الانضباط كما هي إضافة إلى كل البطاقات الصفراء والحمراء.

- تلغى نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب خلال المرحلة النهائية، ولن يتم حساب النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة عند تحديد ترتيب المسابقة، بينما ستظل العقوبات سارية.

6- يقوم مجلس إدارة الرابطة باتخاذ القرارات المتعلقة بالحالات التي ينسحب فيها النادي المشارك من المسابقة في حالات القوة القاهرة والأحداث الطارئة.