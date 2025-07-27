الدوري المصري – أجندة بيراميدز.. الراحة من أجل كأس إنتركونتيننتال

الأحد، 27 يوليه 2025 - 17:11

كتب : محمد سمير

بيراميدز - بيان رسمي

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2025 - 2026 من الدوري المصري الممتاز.

وحصل بيراميدز على راحة في الجولة السادسة بسبب خوض مواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح كأس إنتركونتيننتال.

كما تم تقديم مواجهة الجولة الثامنة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر لصالح بيراميدز بسبب تأهله لمواجهة أهلي جدة حال التغلب على أوكلاند وفقا لتصريحات طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

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وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أجندة بيراميدز كالآتي:

الجولة الأولى: وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام)

الجولة الثانية: بيراميدز × الإسماعيلي (استاد الدفاع الجوي)

الجولة الثالثة: المصري × بيراميدز (استاد السويس الجديد)

الجولة الرابعة: بيراميدز × مودرن سبورت (استاد الدفاع الجوي)

الجولة الخامسة: الأهلي × بيراميدز (استاد القاهرة)

الجولة السادسة: راحة

الجولة السابعة: بيراميدز × زد (استاد الدفاع الجوي)

الجولة الثامنة: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز (استاد الإسماعيلية)

الجولة التاسعة: بيراميدز × طلائع الجيش (استاد الدفاع الجوي)

الجولة العاشرة: بتروجت × بيراميدز (استاد بتروسبورت)

الجولة الـ 11: بيراميدز × فاركو (استاد الدفاع الجوي)

الجولة الـ 12: إنبي × بيراميدز (استاد بتروسبورت)

الجولة الـ 13: بيراميدز × الاتحاد (استاد الدفاع الجوي)

الجولة الـ 14: بيراميدز × المقاولون (استاد الدفاع الجوي)

الجولة 15: البنك الأهلي x بيراميدز (استاد القاهرة)

الجولة 16: بيراميدز x الجونة (استاد الدفاع الجوي)

الجولة 17: سموحة x بيراميدز (استاد برج العرب)

الجولة 18: بيراميدز x سيراميكا كليوباترا (استاد الدفاع الجوي)

الجولة 19: غزل المحلة x بيراميدز (استاد غزل المحلة)

الجولة الـ 20: بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي)

الجولة الـ 21: حرس الحدود × بيراميدز (استاد حرس الحدود)

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

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