لوائح الدوري المصري 2026 - ماذا يحدث في حالة تساوي النقاط

كشفت رابطة الأندية المصرية عن لوائح الدوري لموسم 2025-2026، وفي هذا الجزء سنشكف عن كيف يتم فض الاشتباك في حالات تساوي النقاط، وفقا للمادة 15 من اللائحة.

في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط بنهاية المرحلة الأولى، يتم تحديد المراكز بناء على المعايير التالية تباعا:

1- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

2- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

3- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة في المرحلة الأولى، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط اعتبارية من الفريق المعني، بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى كل هذه المعايير، يتم اللجوء إلى القرعة.

في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط بنهاية المرحلة النهائية، يتم تحديد المراكز بناء على المعايير التالية تباعا:

1- النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

2- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

3- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

4- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط

5- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المسابقة.

6- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المسابقة.

7- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط اعتبارية من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.