لوائح الدوري المصري 2026 - ماذا يحدث في حالة تساوي النقاط

الأحد، 27 يوليه 2025 - 17:07

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

كشفت رابطة الأندية المصرية عن لوائح الدوري لموسم 2025-2026، وفي هذا الجزء سنشكف عن كيف يتم فض الاشتباك في حالات تساوي النقاط، وفقا للمادة 15 من اللائحة.

في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط بنهاية المرحلة الأولى، يتم تحديد المراكز بناء على المعايير التالية تباعا:

1- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

أخبار متعلقة:
لوائح الدوري المصري 2026 – عقوبات الجمهور.. وسلطة مطلقة لرابطة الأندية لوائح الدوري المصري 2026 - 6 أجانب في القوائم و5 في نفس الوقت بأرض الملعب

2- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

3- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة في المرحلة الأولى، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط اعتبارية من الفريق المعني، بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى كل هذه المعايير، يتم اللجوء إلى القرعة.

في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط بنهاية المرحلة النهائية، يتم تحديد المراكز بناء على المعايير التالية تباعا:

1- النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

2- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

3- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

4- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط

5- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المسابقة.

6- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المسابقة.

7- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط اعتبارية من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

الدوري المصري لوائح الدوري المصري
نرشح لكم
القمة 29 سبتمبر.. الكشف عن مواعيد المباريات الكبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجول يكشف مكافآت الدوري المصري للموسم الجديد نجاح الأغلبية.. نتائج اختبارات اللياقة البدنية للحكام فتوح يعود للزمالك محمد يوسف: معسكر تونس حقق أهدافه.. والأهلي جاهز للموسم الجديد بعد أزمة القمة وتوصيات التظلمات.. ما مصير المادة 63 في لائحة الدوري وعقوبة الانسحاب؟ بعد نهاية معسكر تونس.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة كما كشف في الجول - الجونة يعلن ضم أحمد جمال لاعب إنبي السابق
أخر الأخبار
القمة 29 سبتمبر.. الكشف عن مواعيد المباريات الكبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 35 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف مكافآت الدوري المصري للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
تقرير: فنربخشة يتفق مع شكرينيار على بنود عقده.. وينتظر رد سان جيرمان ساعة | ميركاتو
نجاح الأغلبية.. نتائج اختبارات اللياقة البدنية للحكام ساعة | الدوري المصري
ساليبا: أتمنى تجديد عقدي مع أرسنال قريبا إن شاء الله ساعة | الكرة الأوروبية
فتوح يعود للزمالك ساعة | الدوري المصري
تمهيدا لرحيل دوناروما؟ ليكيب: سان جيرمان يتفق مع شوفالييه.. وطلبات ليل المالية ساعة | ميركاتو
سكاي: ويسلي يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لـ روما 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق 4 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود
/articles/510079/لوائح-الدوري-المصري-2026-ماذا-يحدث-في-حالة-تساوي-النقاط