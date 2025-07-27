الدوري المصري – أجندة غزل المحلة: بداية في القاهرة.. واستضافة الأهلي وبيراميدز

أقيمت اليوم الأحد مراسم سحب قرعة الدوري المصري للموسم 2025-2026.

وسيبدأ غزل المحلة موسمه بمواجهة البنك الأهلي في استاد القاهرة، وعلى أرضه في المحلة سيواجه الأهلي وبيراميدز.

وسيخوض غزل المحلة 10 مباريات على أرضه ومباراتان على استاد القاهرة الدولي.

ويختتم مشواره بلقاء فاركو وسط أنصاره في المحلة.

وإليكم جدول مباريات غزل المحلة في الدوري 2025-2026

الجولة 1: البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة)

الجولة 2: غزل المحلة × سموحة (استاد غزل المحلة)

الجولة 3: الجونة × غزل المحلة (استاد خالد بشارة)

الجولة 4: غزل المحلة × الأهلي (استاد غزل المحلة)

الجولة 5: الإسماعيلي × غزل المحلة (استاد الإسماعيلية)

الجولة 6: غزل المحلة × المقاولون العرب (استاد غزل المحلة)

الجولة 7: المصري × غزل المحلة (استاد السويس الجديد)

الجولة 8: بتروجت × غزل المحلة (استاد بتروسبورت)

الجولة 9: غزل المحلة × إنبي (استاد غزل المحلة)

الجولة 10: الزمالك × غزل المحلة (استاد القاهرة)

الجولة 11: غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية (استاد غزل المحلة)

الجولة 12: حرس الحدود × غزل المحلة (استاد الكلية الحربية)

الجولة 13: غزل المحلة × مودرن سبورت (استاد غزل المحلة)

الجولة 14: راحة

الجولة 15: وادي دجلة x غزل المحلة (استاد السلام)

الجولة 16: غزل المحلة x طلائع الجيش (استاد غزل المحلة)

الجولة 17: سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة (استاد هيئة قناة السويس)

الجولة 18: غزل المحلة x زد (استاد غزل المحلة)

الجولة 19: غزل المحلة x بيراميدز (استاد غزل المحلة)

الجولة 20: الاتحاد × غزل المحلة (استاد الإسكندرية)

الجولة 21: غزل المحلة × فاركو (استاد غزل المحلة)

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)