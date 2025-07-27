الدوري المصري – أجندة الاتحاد: بداية قوية.. وختام أمام الزمالك

الأحد، 27 يوليه 2025 - 17:00

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أقيمت اليوم الأحد مراسم سحب قرعة الدوري المصري للموسم 2025-2026.

وسيبدأ الاتحاد السكندري موسمه بمواجهة المصري ثم مودرن سبورت ويليهما الإسماعيلي في انطلاقة قوية لمشواره في المسابقة.

على أن يختتم مشواره في المرحلة الأولى من الدوري في القاهرة ضد الزمالك.

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فيما يلتقي الأهلي في الجولة 11 في القاهرة.

وجاءت أجندة الاتحاد كالتالي:

الجولة 1: المصري × الاتحاد (استاد السويس الجديد)

الجولة 2: الاتحاد × مودرن سبورت (استاد الإسكندرية)

الجولة 3: الإسماعيلي × الاتحاد (استاد الإسماعيلية)

الجولة 4: الاتحاد × البنك الأهلي (استاد الإسكندرية)

الجولة 5: الاتحاد × إنبي (استاد الإسكندرية)

الجولة 6: فاركو × الاتحاد (استاد حرس الحدود)

الجولة 7: الاتحاد × كهرباء الإسماعيلية (استاد الإسكندرية)

الجولة 8: زد × الاتحاد (استاد القاهرة)

الجولة 9: لا توجد مباراة

الجولة 10: الاتحاد × المقاولون العرب (استاد الإسكندرية)

الجولة 11: الأهلي × الاتحاد (استاد القاهرة)

الجولة 12: الاتحاد × وادي دجلة (استاد الإسكندرية)

الجولة 13: بيراميدز × الاتحاد (استاد الدفاع الجوي)

الجولة 14: الاتحاد × الجونة (استاد الإسكندرية)

الجولة 15: سيراميكا كليوباترا x الاتحاد (استاد هيئة قناة السويس)

الجولة 16: الاتحاد x حرس الحدود (استاد الإسكندرية)

الجولة 17: طلائع الجيش x الاتحاد (استاد جهاز الرياضة)

الجولة 18: الاتحاد x سموحة (استاد الإسكندرية)

الجولة 19: بتروجت x الاتحاد (استاد الكلية الحربية)

الجولة 20: الاتحاد × غزل المحلة (استاد الإسكندرية)

الجولة 21: الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة)

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

الاتحاد السكندري الدوري المصري
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