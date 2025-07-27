الدوري المصري – أجندة الأهلي.. 10 مباريات على استاد القاهرة

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2025 - 2026 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن 10 مباريات لـ الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي على استاد القاهرة.

ويفتتح حامل اللقب مشواره أمام مودرن سبورت بينما يختتم الدور الأول أمام المقاولون العرب.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أجندة الأهلي كالآتي:

الجولة الأولى: مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة)

الجولة الثانية: الأهلي × فاركو (استاد القاهرة)

الجولة الثالثة: راحة

الجولة الرابعة: غزل المحلة × الأهلي (استاد غزل المحلة)

الجولة الخامسة: الأهلي × بيراميدز (استاد القاهرة)

الجولة السادسة: إنبي × الأهلي (استاد المقاولون)

الجولة السابعة: الأهلي × سيراميكا كليوباترا (استاد القاهرة)

الجولة الثامنة: حرس الحدود × الأهلي (استاد برج العرب)

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة)

الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية × الأهلي (استاد السويس الجديد)

الجولة الـ 11: الأهلي × الاتحاد (استاد القاهرة)

الجولة الـ 12: بتروجت × الأهلي (استاد الكلية الحربية)

الجولة الـ 13: الأهلي × المصري (استاد برج العرب)

الجولة الـ 14: الأهلي × الإسماعيلي (استاد برج العرب)

الجولة 15: طلائع الجيش x الأهلي (استاد الكلية الحربية)

الجولة 16: الأهلي x وادي دجلة (استاد القاهرة)

الجولة 17: البنك الأهلي x الأهلي (استاد القاهرة)

الجولة 18: الأهلي x الجونة (استاد القاهرة)

الجولة 19: سموحة x الأهلي (استاد برج العرب)

الجولة الـ 20: الأهلي × زد (استاد القاهرة)

الجولة الـ 21: المقاولون العرب × الأهلي (استاد المقاولون)

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)