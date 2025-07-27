ممثل الأهلي لـ في الجول: مندهشون من عدم إعلان مواعيد مباريات الدوري

أبدى أحمد فوزي المدير الإداري في الأهلي اندهاشه من عدم إعلان مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026.

وأجريت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد اليوم في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال المدير الإداري في الأهلي لـ FilGoal.com: "طلبنا من رابطة الأندية إعلان مواعيد المباريات من أجل الجهاز الفني لبدء التحضير".

وأضاف "مندهشون من عدم إعلان المواعيد رغم إعلان المباريات وأيضا الملاعب".

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاءت مباريات الجولة الأولى

وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام)

كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية)

المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد)

سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس)

سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب)

البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة)

الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية)

المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون)

فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود)

مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة)