أجندة الدوري المصري - تعرف على جميع مباريات الدور الأول

اختتمت مراسم قرعة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026.

ويشارك 21 فريقا في الموسم الجاري من الدوري وسيتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين إذ تضم الأولى المتنافسين على اللقب بينما الثانية المتنافسين على الهبوط.

وجاء جدول الدور الأول بالكامل كالآتي:

الجولة الأولى

وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام)

كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية)

المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد)

سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس)

سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب)

البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة)

الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية)

المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون)

فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود)

مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة)

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الجولة الثانية

بيراميدز × الإسماعيلي (استاد الدفاع الجوي)

حرس الحدود × البنك الأهلي (استاد حرس الحدود)

الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة)

غزل المحلة × سموحة (استاد غزل المحلة)

زد × سيراميكا كليوباترا (استاد القاهرة)

إنبي × وادي دجلة (استاد بتروسبورت)

طلائع الجيش × المصري (استاد السويس الجديد)

بتروجت × كهرباء الإسماعيلية (استاد بتروسبورت)

الاتحاد × مودرن سبورت (استاد الإسكندرية)

الأهلي × فاركو (استاد القاهرة)

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الجولة الثالثة

المقاولون العرب × حرس الحدود (استاد المقاولون)

وادي دجلة × بتروجت (استاد السلام)

سموحة × زد (استاد برج العرب)

المصري × بيراميدز (استاد السويس الجديد)

الإسماعيلي × الاتحاد (استاد الإسماعيلية)

فاركو × طلائع الجيش (استاد حرس الحدود)

مودرن سبورت × الزمالك (استاد القاهرة)

الجونة × غزل المحلة (استاد خالد بشارة)

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية (استاد هيئة قناة السويس)

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الجولة الرابعة

بيراميدز × مودرن سبورت (استاد الدفاع الجوي)

إنبي × الجونة (استاد بتروسبورت)

زد × وادي دجلة (استاد القاهرة)

الاتحاد × البنك الأهلي (استاد الإسكندرية)

طلائع الجيش × الإسماعيلي (استاد جهاز الرياضة)

غزل المحلة × الأهلي (استاد غزل المحلة)

الزمالك × فاركو (استاد القاهرة)

بتروجت × المقاولون العرب (استاد بتروسبورت)

كهرباء الإسماعيلية × سموحة (استاد الإسماعيلية)

حرس الحدود × المصري (استاد السويس الجديد)

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الجولة الخامسة

المصري × كهرباء الإسماعيلية (استاد السويس الجديد)

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا (استاد المقاولون)

الأهلي × بيراميدز (استاد القاهرة)

البنك الأهلي × طلائع الجيش (استاد القاهرة)

الاتحاد × إنبي (استاد الإسكندرية)

وادي دجلة × الزمالك (استاد السلام)

الإسماعيلي × غزل المحلة (استاد الإسماعيلية)

الجونة × زد (استاد خالد بشارة)

مودرن سبورت × حرس الحدود (استاد القاهرة)

سموحة × بتروجت (استاد برج العرب)

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الجولة السادسة

غزل المحلة × المقاولون العرب (استاد غزل المحلة)

زد × الإسماعيلي (استاد القاهرة)

إنبي × الأهلي (استاد المقاولون)

فاركو × الاتحاد (استاد حرس الحدود)

بتروجت × البنك الأهلي (استاد بتروسبورت)

سيراميكا كليوباترا × سموحة (استاد هيئة قناة السويس)

الزمالك × المصري (استاد برج العرب)

طلائع الجيش × مودرن سبورت (استاد جهاز الرياضة)

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة (استاد الإسماعيلية)

حرس الحدود × الجونة (استاد حرس الحدود)

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الجولة السابعة

المقاولون العرب × فاركو (استاد المقاولون)

الجونة × بتروجت (استاد خالد بشارة)

الإسماعيلي × الزمالك (استاد الإسماعيلية)

المصري × غزل المحلة (استاد السويس الجديد)

مودرن سبورت × إنبي (استاد القاهرة)

سموحة × حرس الحدود (استاد برج العرب)

بيراميدز × زد (استاد الدفاع الجوي)

وادي دجلة × طلائع الجيش (استاد السلام)

الاتحاد × كهرباء الإسماعيلية (استاد الإسكندرية)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (استاد القاهرة)

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الجولة الثامنة

حرس الحدود × الأهلي (استاد برج العرب)

الزمالك × الجونة (استاد القاهرة)

بتروجت × غزل المحلة (استاد بتروسبورت)

فاركو × المصري (استاد السويس الجديد)

البنك الأهلي × وادي دجلة (استاد القاهرة)

طلائع الجيش × المقاولون (استاد جهاز الرياضة)

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت (استاد هيئة قناة السويس)

زد × الاتحاد (استاد القاهرة)

إنبي × الإسماعيلي (استاد المقاولون)

كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز (استاد الإسماعيلية)

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الجولة التاسعة

الجونة × سيراميكا كليوباترا (استاد خالد بشارة)

مودرن سبورت × فاركو (استاد القاهرة)

بيراميدز × طلائع الجيش (استاد الدفاع الجوي)

زد × حرس الحدود (استاد القاهرة)

وادي دجلة × سموحة (استاد السلام)

المصري × بتروجت (استاد السويس الجديد)

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية (استاد المقاولون)

غزل المحلة × إنبي (استاد غزل المحلة)

الإسماعيلي × البنك الأهلي (استاد الإسماعيلية)

الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة)

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الجولة العاشرة

سموحة × الإسماعيلي (استاد برج العرب)

الزمالك × غزل المحلة (استاد القاهرة)

الاتحاد × المقاولون العرب (استاد الإسكندرية)

إنبي × زد (استاد بتروسبورت)

طلائع الجيش × الجونة (استاد جهاز الرياضة)

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا (استاد حرس الحدود)

البنك الأهلي × المصري (استاد السويس الجديد)

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي (استاد السويس الجديد)

فاركو × وادي دجلة (استاد حرس الحدود)

بتروجت × بيراميدز (استاد بتروسبورت)

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الجولة الـ 11

وادي دجلة × مودرن سبورت (استاد السلام)

المقاولون × إنبي (استاد المقاولون)

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية (استاد غزل المحلة)

الجونة × البنك الأهلي (استاد خالد بشارة)

الإسماعيلي × حرس الحدود (استاد الإسماعيلية)

زد × بتروجت (استاد القاهرة)

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش (استاد هيئة قناة السويس)

بيراميدز × فاركو (استاد الدفاع الجوي)

الأهلي × الاتحاد (استاد القاهرة)

المصري × سموحة (استاد السويس الجديد)

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الجولة الـ 12

كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا (استاد الإسماعيلية)

الاتحاد × وادي دجلة (استاد الإسكندرية)

فاركو × الإسماعيلي (استاد برج العرب)

طلائع الجيش × زد (استاد جهاز الرياضة)

مودرن سبورت × المقاولون (استاد القاهرة)

حرس الحدود × غزل المحلة (استاد الكلية الحربية)

إنبي × بيراميدز (استاد بتروسبورت)

البنك الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة)

بتروجت × الأهلي (استاد الكلية الحربية)

سموحة × الجونة (استاد برج العرب)

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الجولة الـ 13

الزمالك × طلائع الجيش (استاد القاهرة)

بيراميدز × الاتحاد (استاد الدفاع الجوي)

سيراميكا كليوباترا × بتروجت (استاد هيئة قناة السويس)

الأهلي × المصري (استاد برج العرب)

غزل المحلة × مودرن سبورت (استاد غزل المحلة)

الجونة × فاركو (استاد خالد بشارة)

الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية (استاد الإسماعيلية)

وادي دجلة × حرس الحدود (استاد السلام)

المقاولون العرب × سموحة (استاد المقاولون العرب)

زد × البنك الأهلي (استاد القاهرة)

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الجولة الـ 14

فاركو × سيراميكا كليوباترا (استاد حرس الحدود)

مودرن سبورت × البنك الأهلي (استاد القاهرة)

طلائع الجيش × إنبي (استاد جهاز الرياضة)

الاتحاد × الجونة (استاد الإسكندرية)

كهرباء الإسماعيلية × زد (استاد الإسماعيلية)

بتروجت × حرس الحدود (استاد بتروسبورت)

بيراميدز × المقاولون (استاد الدفاع الجوي)

الأهلي × الإسماعيلي (استاد برج العرب)

الزمالك × سموحة (استاد القاهرة)

المصري × وادي دجلة (استاد السويس الجديد)

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الجولة 15

البنك الأهلي x بيراميدز (استاد القاهرة)

طلائع الجيش x الأهلي (استاد الكلية الحربية)

الجونة x المصري (استاد السويس الجديد)

إنبي x الزمالك (استاد المقاولون العرب)

زد x مودرن سبورت (استاد القاهرة)

سيراميكا كليوباترا x الاتحاد السكندري (استاد هيئة قناة السويس)

سموحة x فاركو (استاد برج العرب)

وادي دجلة x غزل المحلة (استاد السلام)

حرس الحدود x كهربا الإسماعيلية (استاد حرس الحدود)

الإسماعيلي x المقاولون العرب (استاد الإسماعيلية)

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الجولة 16

الأهلي x وادي دجلة (استاد القاهرة)

بيراميدز x الجونة (استاد الدفاع الجوي)

الزمالك x بتروجتلا (استاد القاهرة)

المصري x سيراميكا كليوباترا (استاد السويس الجديد)

إنبي x سموحة (استاد بتروسبورت)

مودرن سبورت x الإسماعيلي (استاد القاهرة)

غزل المحلة x طلائع الجيش (استاد غزل المحلة)

فاركو x زد (استاد حرس الحدود)

الاتحاد السكندري x حرس الحدود (استاد الإسكندرية)

المقاولون العرب x البنك الأهلي (استاد المقاولون العرب)

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الجولة 17

سموحة x بيراميدز (استاد برج العرب)

البنك الأهلي x الأهلي (استاد القاهرة)

زد x المصري (استاد السويس الجديد)

كهرباء الإسماعيلية x الزمالك (استاد الإسماعيلية)

سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة (استاد هيئة قناة السويس)

حرس الحدود x فاركو (استاد حرس الحدود)

وادي دجلة x المقاولون العرب (استاد السلام)

الجونة x مودرن سبورت (استاد خالد بشارة)

طلائع الجيش x الاتحاد السكندري (استاد جهاز الرياضة)

بتروجيت x إنبي (استاد بتروسبورت)

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الجولة 18

الزمالك × حرس الحدود (استاد القاهرة)

بيراميدز x سيراميكا كليوباترا (استاد الدفاع الجوي)

مودرن سبورت x كهرباء الإسماعيلية (استاد القاهرة)

إنبي x البنك الأهلي (استاد بتروسبورت)

الأهلي x الجونة (استاد القاهرة)

فاركو x بتروجت (استاد حرس الحدود)

الاتحاد السكندري x سموحة (استاد الإسكندرية)

الإسماعيلي x وادي دجلة (استاد الإسماعيلية)

المقاولون العرب x المصري (استاد السويس الجديد)

غزل المحلة x زد (استاد غزل المحلة)

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الجولة 19

حرس الحدود x إنبي (استاد حرس الحدود)

كهرباء الإسماعيلية x طلائع الجيش (استاد الإسماعيلية)

سموحة x الأهلي (استاد برج العرب)

زد x الزمالك (استاد القاهرة)

البنك الأهلي x فاركو (استاد القاهرة)

سيراميكا كليوباترا x الإسماعيلي (استاد هيئة قناة السويس)

الجونة x المقاولون العرب (استاد خالد بشارة)

غزل المحلة x بيراميدز (استاد غزل المحلة)

المصري x مودرن سبورت (استاد السويس الجديد)

بتروجت x الاتحاد السكندري (استاد الكلية الحربية)

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الجولة الـ 20

الإسماعيلي × الجونة (استاد الإسماعيلية)

طلائع الجيش × حرس الحدود (استاد جهاز الرياضة)

الأهلي × زد (استاد القاهرة)

إنبي × المصري (استاد السويس الجديد)

بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي)

البنك الأهلي × سموحة (استاد القاهرة)

فاركو × كهرباء الإسماعيلية (استاد حرس الحدود)

وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا (استاد السلام)

الاتحاد × غزل المحلة (استاد الإسكندرية)

مودرن سبورت × بتروجت (استاد القاهرة)

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الجولة الـ 21

حرس الحدود × بيراميدز (استاد حرس الحدود)

بتروجت × طلائع الجيش (استاد بتروسبورت)

المصري × الإسماعيلي (استاد السويس الجديد)

الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة)

سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي (استاد هيئة قناة السويس)

الجونة × وادي دجلة (استاد خالد بشارة)

سموحة × مودرن سبورت (استاد برج العرب)

غزل المحلة × فاركو (استاد غزل المحلة)

المقاولون العرب × الأهلي (استاد المقاولون)

كهرباء الإسماعيلية × إنبي (استاد الإسماعيلية)

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)