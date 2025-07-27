عبد الناصر محمد لـ في الجول: اعترضنا على قرعة الموسم الجديد من الدوري
الأحد، 27 يوليه 2025 - 16:32
كتب : محمد جمال
كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك تقدمه باعتراض على قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026.
وأجريت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد اليوم في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.
وقال مدير الكرة في الزمالك لـ FilGoal.com: "قدمنا اعتراضا بسبب عدم حصولنا على مواعيد المباريات".
وأتم "كان من الأفضل إرسال جدول المباريات لنا على البريد الإلكتروني، لابد من إعلان المواعيد".
ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.
وجاءت مباريات الجولة الأولى
الجولة الأولى
وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام)
كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية)
المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد)
سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس)
سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب)
البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة)
الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية)
المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون)
فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود)
مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة)