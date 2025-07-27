عبد الناصر محمد لـ في الجول: اعترضنا على قرعة الموسم الجديد من الدوري

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك تقدمه باعتراض على قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026.

وأجريت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد اليوم في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال مدير الكرة في الزمالك لـ FilGoal.com: "قدمنا اعتراضا بسبب عدم حصولنا على مواعيد المباريات".

وأتم "كان من الأفضل إرسال جدول المباريات لنا على البريد الإلكتروني، لابد من إعلان المواعيد".

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاءت مباريات الجولة الأولى

الجولة الأولى

وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام)

كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية)

المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد)

سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس)

سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب)

البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة)

الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية)

المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون)

فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود)

مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة)