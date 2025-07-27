قرعة كأس عاصمة مصر - 7 فرق في 3 مجموعات.. والإقصائيات ذهابا وإيابا

الأحد، 27 يوليه 2025 - 16:14

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة قرعة النسخة الخامسة من كأس عاصمة مصر 2025-2026.

وقسمت الفرق الـ 21 على 3 مجموعات بواقع 7 فرق في كل مجموعة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

الأولى: الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب

الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة

الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد – الاتحاد – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

وسيخوض كل فريق 6 مباريات من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بدون وقت إضافي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي حال انتهت المباراة النهائية بالتعادل سيلجأ الفريقين لشوطين إضافيين.

كأس عاصمة مصر كأس الرابطة
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