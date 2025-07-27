لوائح الدوري المصري 2026 – عقوبات الجمهور.. وسلطة مطلقة لرابطة الأندية

كشفت رابطة الأندية المصرية عن لوائح الدوري لموسم 2025-2026 وفي تلك الجزئية سنكشف عن العقوبات الموقعة على الجمهور بسبب خرقه لتلك القوانين.

وجاءت اللائحة كالتالي:

المادة 29:

السباب الجماعي للجمهور:

أول مرة: غرامة 100 ألف جنيه

المرة الثانية: منع المتواجدين مباراة + 150 ألف جنيه

المرة الثالثة: منع المتواجدين مباراتين + 200 ألف جنيه

المرة الرابعة: مباراة بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + 250 ألف جنيه

المرة الخامسة: مباراتين بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + 250 ألف جنيه

المرة السادسة: مباراتين بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + 300 ألف جنيه

أما المادة 30 فجاءت كالتالي:

1/ استخدام الألعاب النارية أو الليزر أو قنابل الدخان في المدرجات = لفت نظر + 50 ألف جنيه

2/ استخدام الألعاب النارية أو الليزر أو قنابل الدخان بالمدرجات التي تؤدي لإيقاف الحكم للمباراة = لفت نظر + 100 ألف جنيه

3/ قذف الألعاب النارية أو قنابل الدخان إلى داخل الملعب = لفت نظر + 100 ألف جنيه

4/ قذف زجاجات المياه أو مواد صلبة داخل الملعب على الحكام أو أي من مسؤولي المباراة أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية = لفت نظر + 100 ألف جنيه

5/ اقتحام الجمهور لملعب المباراة المقامة بجمهور أو بدون جمهور أو بجمهور فريق واحد = خسارة الفريق المنتمي له الجمهور 3/0 + 100 ألف جنيه

6/ إتلاف الجمهور للاستاد = لفت نظر + 100 ألف جنيه + تكلفة الإصلاح بواسطة النادي الذي تسبب جمهوره في إتلاف الاستاد

** في حال تكرار الحادثة تضاعف الغرامة المية والعقوبة الانضباطية

** في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب النادي بخوض مباراة بدون جمهور + غرامة 200 ألف جنيه

ودونت الرابطة ملاحظة لها في ختام الجزئية بشأن عقوبات الجماهير حال مخالفة اللوائح والتي جاءت كالتالي:

** ملاحظة بشأن العقوبات الخاصة للجمهور في المادتين 29 و30: يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات على الجماهير المتسببة في خرق المادتين المذكورتين بشكل فردي أو جماعي بخلاف ما ورد بهذه اللائحة ولها السلطة المطلقة بمعاقبة الجمهور بالمنع من الدخول للمباريات في المسابقات التي تنظمها وقد تصل العقوبة لإيقاف مدة غير محددة من الدخول للملاعب أو إقامة المباريات بدون جمهور.