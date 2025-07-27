أحمد دياب: قرعة الدور الثاني قبل 10 أيام من انطلاقها.. وأجرينا تعديلات على اللائحة

الأحد، 27 يوليه 2025 - 15:38

كتب : محمد جمال

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن إجراء بعض التعديلات على اللائحة بخلاف الموسم الماضي.

ويشارك 21 فريقا في الموسم الجاري من الدوري وسيتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين إذ تضم الأولى المتنافسين على اللقب بينما الثانية المتنافسين على الهبوط.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر مراسم القرعة: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بعد التنسيق بين الاتحاد والرابطة.. كأس عاصمة مصر خلال أمم إفريقيا رابطة الدوري السعودي تقرر إلغاء جولة الدربيات في الموسم الجديد كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري 2025-26 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: قرعة الدوري بين يومي 20 و25 يوليو

وتابع "عقدنا اجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، لأن الموسم الجديد مهم للمنتخب ومن أجل مراعاة فترات التوقف القادمة".

واختتم تصريحاته "ينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس وأعتقد أنه يسبق العديد من الدوريات الكبرى والعالمية".

ويضم الدوري 21 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

رابطة الأندية أحمد دياب
نرشح لكم
لوائح الدوري المصري 2026 - 6 أجانب في القوائم و5 في نفس الوقت بأرض الملعب انتهت قرعة الدوري المصري - موعد مواجهات القمة.. ومباريات الجولة الأولى خبر في الجول - علي جبر يقترب من تجديد تعاقده مع بيراميدز السولية يوضح سبب انضمامه لـ سيراميكا.. ولماذا رفض عروض الاحتراف الشريعي: سنحصل على نسبة من بيع زد لـ إسماعيل.. ورفضت انتقال حمدي لـ الزمالك نهائيا مواعيد مباريات الأحد 27 يوليو 2025.. قرعة الدوري وسيدات السلة وبرشلونة وديا خبر في الجول - الأهلي يوافق على بيع كوكا لـ قاسم باشا "أحببت كل لحظة من حياتي كلاعب في النادي".. وسام أبو علي يودع الأهلي برسالة مؤثرة
أخر الأخبار
لوائح الدوري المصري 2026 - 6 أجانب في القوائم و5 في نفس الوقت بأرض الملعب 8 دقيقة | الدوري المصري
أحمد دياب: قرعة الدور الثاني قبل 10 أيام من انطلاقها.. وأجرينا تعديلات على اللائحة 28 دقيقة | الدوري المصري
من أجل إيزاك؟ رومانو: لويس دياز سينتقل إلى بايرن بصفقة ضخمة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يامال 10 وظهور الصفقات الجديدة.. برشلونة يستهل ودياته بالتفوق على فيسيل بثلاثية 49 دقيقة | الدوري الإسباني
انتهت قرعة الدوري المصري - موعد مواجهات القمة.. ومباريات الجولة الأولى ساعة | الدوري المصري
رومانو: القادسية يقدم عرضا رسميا لضم أوتافيو.. ومنافسة سعودية ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - علي جبر يقترب من تجديد تعاقده مع بيراميدز ساعة | الدوري المصري
"لأن هذه المباراة على ملعبنا".. ماسكيرانو ينتقد قرار الدوري الأمريكي بإيقاف ميسي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق 4 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود
/articles/510066/أحمد-دياب-قرعة-الدور-الثاني-قبل-10-أيام-من-انطلاقها-وأجرينا-تعديلات-على-اللائحة