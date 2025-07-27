أحمد دياب: قرعة الدور الثاني قبل 10 أيام من انطلاقها.. وأجرينا تعديلات على اللائحة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن إجراء بعض التعديلات على اللائحة بخلاف الموسم الماضي.

ويشارك 21 فريقا في الموسم الجاري من الدوري وسيتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين إذ تضم الأولى المتنافسين على اللقب بينما الثانية المتنافسين على الهبوط.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر مراسم القرعة: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

وتابع "عقدنا اجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، لأن الموسم الجديد مهم للمنتخب ومن أجل مراعاة فترات التوقف القادمة".

واختتم تصريحاته "ينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس وأعتقد أنه يسبق العديد من الدوريات الكبرى والعالمية".

ويضم الدوري 21 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)