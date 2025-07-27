يامال 10 وظهور الصفقات الجديدة.. برشلونة يستهل ودياته بالتفوق على فيسيل بثلاثية

الأحد، 27 يوليه 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة

انتصر برشلونة الإسباني على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أولى المباريات الودية للفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد.

وظهر لامين يامال بالقميص رقم 10 لأول مرة، فيما شارك ماركوس راشفورد الوافد الجديد بقميص البلاوجرانا.

واعتمد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على تشكيلين مختلفتين في كلا الشوطين.

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وبدأ جوان جارسيا الحارس الجديد أساسيا، وتقدم برشلونة بهدف إريك جارسيا في الدقيقة 33.

وسجل تيايسي ميايشيرو هدف التعادل في الدقيقة 42.

ودفع فليك بـ 11 لاعبا مختلفا في الشوط الثاني على راسهم راشفورد وروني بردجي الوافدين الجديدين.

وسجل بردجي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وشارك بيدرو فيرنانديز بدلا من ماركوس راشفورد في الدقيقة 78، وبعد 10 دقائق سجل هدف برشلونة الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويخوض برشلونة 3 مباريات ودية أخرى في الصيف استعدادا للموسم الجاري.

وسيواجه برشلونة فريقي سيول ودايجاو من كوريا الجنوبية ثم يختتم ودياته بلقاء كومو الإيطالي.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس المقبل.

برشلونة فيسيل كوبي ودي لامين يامال راشفورد
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