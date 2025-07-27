يامال 10 وظهور الصفقات الجديدة.. برشلونة يستهل ودياته بالتفوق على فيسيل بثلاثية

انتصر برشلونة الإسباني على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أولى المباريات الودية للفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد.

وظهر لامين يامال بالقميص رقم 10 لأول مرة، فيما شارك ماركوس راشفورد الوافد الجديد بقميص البلاوجرانا.

واعتمد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على تشكيلين مختلفتين في كلا الشوطين.

It's not just a number. pic.twitter.com/m1cEqawokS — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2025

وبدأ جوان جارسيا الحارس الجديد أساسيا، وتقدم برشلونة بهدف إريك جارسيا في الدقيقة 33.

وسجل تيايسي ميايشيرو هدف التعادل في الدقيقة 42.

ودفع فليك بـ 11 لاعبا مختلفا في الشوط الثاني على راسهم راشفورد وروني بردجي الوافدين الجديدين.

Rashford's effort stopped by the keeper pic.twitter.com/4VltRPsVJ9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2025

وسجل بردجي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وشارك بيدرو فيرنانديز بدلا من ماركوس راشفورد في الدقيقة 78، وبعد 10 دقائق سجل هدف برشلونة الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويخوض برشلونة 3 مباريات ودية أخرى في الصيف استعدادا للموسم الجاري.

وسيواجه برشلونة فريقي سيول ودايجاو من كوريا الجنوبية ثم يختتم ودياته بلقاء كومو الإيطالي.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس المقبل.