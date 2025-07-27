انتهت قرعة الدوري المصري - موعد مواجهات القمة.. ومباريات الجولة الأولى

الأحد، 27 يوليه 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

تنطلق مراسم إجراء قرعة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026.

ويضم الدوري 21 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وسيتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين إذ تضم الأولى المتنافسين على اللقب بينما الثانية المتنافسين على الهبوط.

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مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة

الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة

الزمالك ضد بيراميدز في الجولة العشرين

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الجولة الأولى

الجولة الأولى

وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام)

كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية)

المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد)

سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس)

سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب)

البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة)

الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية)

المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون)

فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود)

مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة)

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أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

"أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

"عقدنا اجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، لأن الموسم الجديد مهم للمنتخب ومن أجل مراعاة فترات التوقف القادمة".

"ينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس وأعتقد أنه يسبق العديد من الدوريات الكبرى والعالمية".

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نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

انطلاق القرعة

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ويمثل عبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في القرعة

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ويمثل أحمد فوزي المدير الإداري لجهاز الكرة النادي الأهلي في القرعة.

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