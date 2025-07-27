رومانو: القادسية يقدم عرضا رسميا لضم أوتافيو.. ومنافسة سعودية

تقدم نادي القادسية السعودي بعرض رسمي لنظيره النصر من أجل ضم البرتغالي أوتافيو هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم أوتافيو خلال الفترة الماضية بناديي بالميراس البرازيلي والقادسية السعودي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن القادسية قد تقدم بعرض رسمي لضم أوتافيو.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي لحسم الصفقة.

كما أوضح الصحفي الإيطالي أن أوتافيو يمتلك عرضا من ناد آخر بالدوري السعودي.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سددها النادي على ثلاث دفعات.

واستلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها. ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب يبلغ 42 مليون يورو خلال 3 مواسم.

بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.