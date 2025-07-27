رومانو: القادسية يقدم عرضا رسميا لضم أوتافيو.. ومنافسة سعودية

الأحد، 27 يوليه 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

أوتافيو - النصر - الهلال

تقدم نادي القادسية السعودي بعرض رسمي لنظيره النصر من أجل ضم البرتغالي أوتافيو هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم أوتافيو خلال الفترة الماضية بناديي بالميراس البرازيلي والقادسية السعودي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن القادسية قد تقدم بعرض رسمي لضم أوتافيو.

أخبار متعلقة:
رومانو: النصر في مفاوضات متقدمة لضم جواو فيليكس.. والحسم خلال 48 ساعة تقرير سعودي: اتحاد جدة يواصل محاولات ضم العمري من النصر رونالدو يصل معسكر النصر في النمسا بعد اتفاقه مع النصر.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة هانكو

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي لحسم الصفقة.

كما أوضح الصحفي الإيطالي أن أوتافيو يمتلك عرضا من ناد آخر بالدوري السعودي.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سددها النادي على ثلاث دفعات.

واستلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها. ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب يبلغ 42 مليون يورو خلال 3 مواسم.

بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

أوتافيو النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
رومانو: مكالمة من رونالدو غيرت مسار فيليكس إلى النصر الرياضية: ليدز يزاحم فيورنتينا على ضم كيسي رومانو: النصر في مفاوضات متقدمة لضم جواو فيليكس.. والحسم خلال 48 ساعة عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر وديا من ليفانتي في ظهور جالتييه الأول في الجول يكشف كيف يعطل الزمالك انتقال أوكو إلى الرياض السعودي فوت ميركاتو: كوكا يقترب من الانضمام للاتفاق السعودي الهلال يطلب 80 مليون ريال للتخلي عن مصعب الجوير
أخر الأخبار
بعد أزمة القمة وتوصيات التظلمات.. ما مصير المادة 63 في لائحة الدوري وعقوبة الانسحاب؟ 11 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: مكالمة من رونالدو غيرت مسار فيليكس إلى النصر 12 دقيقة | ميركاتو
بعد نهاية معسكر تونس.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة 13 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الجونة يعلن ضم أحمد جمال لاعب إنبي السابق 20 دقيقة | ميركاتو
الدوري المصري – موعد جولات مواجهات ثلاثي القمة 28 دقيقة | الدوري المصري
لوائح الدوري المصري 2026 - ماذا يحدث في حالات الانسحاب من المباريات أو المسابقة 42 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – أجندة بيراميدز.. الراحة من أجل كأس إنتركونتيننتال 43 دقيقة | الدوري المصري
لوائح الدوري المصري 2026 - ماذا يحدث في حالة تساوي النقاط 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق 4 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود
/articles/510062/رومانو-القادسية-يقدم-عرضا-رسميا-لضم-أوتافيو-ومنافسة-سعودية