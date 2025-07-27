خبر في الجول - علي جبر يقترب من تجديد تعاقده مع بيراميدز
الأحد، 27 يوليه 2025 - 14:08
كتب : عمرو نبيل
أصبح علي جبر على أعتاب تجديد تعاقده مع بيراميدز لمدة موسمين إضافيين حسبما علم FilGoal.com.
صاحب الـ 36 عاما سيواصل مشواره مع بطل إفريقيا حتى صيف 2027.
وقاد علي جبر فريقه للتتويج بلقب كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي خلال آخر موسمين.
وخاض علي جبر 222 مباراة بقميص بيراميدز وسجل 17 هدفا وصنع 1 في جميع المسابقات.
وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب أحمد توفيق من تجديد تعاقده أيضا مع السماوي حتى 2027.
ورحل عن صفوف بيراميدز كل من إبراهيم عادل وفاخري لاكاي ويوسف أسامة نبيه.
ويقترب الفريق من ضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي.
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