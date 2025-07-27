"لأن هذه المباراة على ملعبنا".. ماسكيرانو ينتقد قرار الدوري الأمريكي بإيقاف ميسي

الأحد، 27 يوليه 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

انتقد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لـ إنتر ميامي قرار الدوري الأمريكي بإيقاف ليونيل ميسي مباراة بسبب غيابه عن لقاء نجوم الدوري الأمريكي.

وعوقب ميسي وجوردي ألبا بالإيقاف لمباراة واحدة وفقا للوائح المسابقة بعد غيابهما عن لقاء نجوم الدوري الأمريكي.

وتعادل إنتر ميامي سلبيا مع سينسيناتي في الدوري الأمريكي فجر اليوم في غياب الثنائي.

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وقال ماسكيرانو في مؤتمر صحفي: "لدي رأي عما حدث، ولم آت لهنا لانتقاد الدوري الأمريكي أو تغيير قاعدة، لكننا لم نتأقلم مع ما حدث، وفي الحقيقة لم نتقبل القرار على الإطلاق، لكن، حسنا، تأقلمنا".

وأضاف "الآن لدي سؤال، ماذا كان سيحدث إذا كانت لدينا مباراة خارج أرضنا؟ هل كانوا سيمنعون ميسي من اللعب؟ لأن الملاعب تتملأ بالمشجعين ويجنون الأموال، ولا أحد يشكو، صحيح؟ هذا هو الأمر، هذه المباراة على ملعبنا ولذلك سأترك الأمر لكم".

يذكر أن إنتر ميامي يمتلك أعلى معدل حضور جماهيري خارج أرضه في الدوري الأمريكي منذ انضمامه ليونيل ميسي.

في الموسم الجاري يتواجد إنتر ميامي في 3 مباريات من أصل أعلى 5 مباريات حضور جماهيري في المسابقة وجميعها خارج أرضه.

وفقد سينسيناتي الصدارة بعدما أصبح 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن فيلاديلفيا متصدر ترتيب القسم الشرقي.

أما إنتر ميامي فجاء في المركز الخامس برصيد 42 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة بسبب غيابه عن منافسات الدوري الأمريكي خلال مواجهات كأس العالم للأندية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري أمام أورلاندو سيتي فجر يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس المقبل.

بينما يخوض إنتر ميامي 3 مباريات ضمن منافسات كأس الدوريات أيام 31 يوليو الجاري و3 أغسطس و7 أغسطس.

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