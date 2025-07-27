السولية يوضح سبب انضمامه لـ سيراميكا.. ولماذا رفض عروض الاحتراف

أوضح عمرو السولية سبب انتقاله لـ سيراميكا كليوباترا، وحقيقة رفضه عروض الاحتراف عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

ورحل السولية عن الأهلي بعد مسيرة دامت 9 مواسم عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وقال السولية عبر أون سبورت FM: "انتقالي لسيراميكا خطوة مهمة للفترة المقبلة بالنسبة لي، هو نادي كبير وأتمنى المساهمة في تحقيق أهداف الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع "المفاوضات مع سيراميكا سارت بشكل سريع، سعد سمير شرح لي نظام النادي وأوضح أنني لن أشعر بفارق بعد الخروج من الأهلي وهو ما رأيته بعيني عقب الانضمام".

وأضاف "اللعب مع علي ماهر سيكون مختلفا، ووجوده سبب تحمسي للانتقال لسيراميكا وطريقة اللعب أرى أنها تفيدني وستظهرني بشكل مختلف، وهو يعرف كيف يحقق نجاحات مع كل الفرق التي دربها".

وعن العروض الاحترافية قال: "حصلت على أكثر من عرض احتراف في الفترة الأخيرة بعد نهاية عقدي مع الأهلي لكن المفاوضات لم تكن جدية، وأغلبها كان كلام وكلاء".

وواصل "أرى أن مسيرتي مع الأهلي ناجحة وحققت كل شيء سواء أرقام أو بطولات وأهمها اكتساب حب الجماهير وراضي عن مسيرتي طيلة 9 سنوات، واجتهدت حتى اليوم الأخير".

وأكمل "الدوري الموسم الماضي كان صعبا جدا بسبب نظام البطولة ولأن بيراميدز كان متصدرا وعلينا تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات رغم الضغوط بغض النظر عن نتائجه وحققن اللقب في النهاية".

وأشاد بزميله السابق علي معلول قائلا: "معلول لاعب كبير، ومن أساطير الأهلي ليس بأرقامه وبطولاته فقط، ويستحق كل الدعم وهو أخ ومن أكثر المقربين لي وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

واختار "أهم وأصعب بطولة حققتها مع الأهلي هي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك".

وأتم "هدفي العودة للعب مع منتخب مصر مرة أخرى".

وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي. وتوج بـ 23 لقبا بقميص الأهلي.

وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي في الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل هدفين.