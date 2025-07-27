تقرير: ويسا يغيب عن تدريبات برينتفورد للضغط برحيله.. وعرض من نيوكاسل واهتمام نيوم

الأحد، 27 يوليه 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

يوان ويسا - برينتفورد

يغيب يوان ويسا لاعب برينتفورد عن تدريبات فريقه الجماعية في المعسكر الإعدادي للموسم في البرتغال من أجل الضغط بالسماح له بالخروج هذا الصيف.

وكشفت إذاعة TalkSport البريطانية عن رغبة اللاعب في الخروج من برينتفورد هذا الموسم.

ورفض ويسا مناقشة تجديد وتعديل عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل في صيف 2026 مع بند يسمح بتمديده لموسم آخر.

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وارتبط اسم ويسا خلال الفترة الماضية باهتمام من أندية نيوكاسل وتوتنام ونوتنجهام.

ويأتي ذلك بعد تألقه الموسم الماضي وتسجيل 19 هدفا بالدوري الإنجليزي.

وتقدم نيوكاسل بعرض رسمي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مع خمسة ملايين مكافآت، لكن برينتفورد يريد الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اهتمام نيوم بضم المهاجم الكونغولي هذا الصيف.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي برينتفورد نيوم
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