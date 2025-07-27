الرياضية: ليدز يزاحم فيورنتينا على ضم كيسي

دخل نادي ليدز يونايتد الإنجليزي ضمن قائمة المهتمين بضم فرانك كيسي لاعب وسط أهلي جدة السعودي.

وكان قد ارتبط اسم كيسي خلال الفترة الأخيرة بنادي فيورنتينا الإيطالي الذي يسعى لدعم صفوفه باللاعب الإيفواري.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن ليدز يزاحم فيورنتينا من أجل الحصول على خدمات فرانك كيسي هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن إدارة أهلي جدة منفتحه على بيع كيسي كما تبحث مع اللاعب الوصول لصيغة مالية بشأن الرواتب السنوية لتسهيل عملية رحيله.

ويتضح مستقبل كيسي بشكل حاسم خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح التقرير أن اللاعب حتى الآن يميل بشكل كبير للعودة إلى الدوري الإيطالي.

وانضم كيسي إلى صفوف أهلي جدة في صيف 2023 قادما من برشلونة.

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ 28 عاما مع أهلي جدة حتى صيف 2026.

وخاض كيسي 77 مباراة مع أهلي جدة ونجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 9 آخرين.

وكان كيسي من أبرز أسماء اللاعبين الذين ساهموا في تتويج أهلي جدة بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي للمرة الأولى تاريخيا.