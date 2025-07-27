عودة لـ البرازيل مجددا.. فلامنجو يضم إيمرسون رويال

أعلن فلامنجو ضم البرازيلي إيمرسون رويال قادما من ميلان بعقد يمتد حتى 2028.

وسيرتدي الدولي البرازيلي القميص رقم 22 مع روبونيجرو.

وتفوق فلامنجو على بشكتاش في الحصول على خدمات صاحب الـ 26 عاما.

الفريق التركي اتفق على كل شيء مع ميلان وبات في انتظار وصول اللاعب، لكن فلامنجو تدخل وحسم كل شيء في ساعات.

وسخر النادي البرازيلي من تفوقه على نظيره التركي خلال الفيديو التقديمي للاعب على طريقة لعبة "كلاش رويال"، نسبة لاسم اللاعب إيمرسون رويال.

وبدأ الظهير الأيمن مسيرته مع شباب ساو باولو ثم بونتي بيرتا وانضم لأتليتكو مينيرو في 2018 وبعد أقل من عام توجه لـ برشلونة.

وانتقل لصفوف ريال بيتيس ثم عاد لبرشلونة الذي باعه لتوتنام في 2021.

وتعاقد معه توتنام مقابل 25 مليون يورو وقضى 3 مواسم مع الفريق اللندني ثم حط الرحال في ميلان الموسم الماضي.

وتوج رويال مع ميلان بلقب السوبر الإيطالي على حساب إنتر الموسم الماضي.

وإجمالا خلال مسيرته خاض 257 مباراة سجل 11هدفا وصنع 14.

ويواصل فلامنجو تدعيم صفوفه إذ ضم الإسباني ساؤول نوجييز من أتليتكو مدريد وجورجينيو من أرسنال في صفقتي انتقال حر.

الفريق الذي يدربه فيليبي لويس يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن كروزيرو المتصدر وبمباراة أقل.