عودة لـ البرازيل مجددا.. فلامنجو يضم إيمرسون رويال

الأحد، 27 يوليه 2025 - 11:16

كتب : Filgoal Team

إيمرسون رويال - فلامنجو

أعلن فلامنجو ضم البرازيلي إيمرسون رويال قادما من ميلان بعقد يمتد حتى 2028.

وسيرتدي الدولي البرازيلي القميص رقم 22 مع روبونيجرو.

وتفوق فلامنجو على بشكتاش في الحصول على خدمات صاحب الـ 26 عاما.

أخبار متعلقة:
عودة بعد 6 أعوام؟ رومانو: إيمرسون رويال يوقع عقود انتقاله إلى فلامنجو رومانو: جالاتاسراي يبدأ مفاوضات مع ميلان لضم إيمرسون رويال ميلان يعلن التعاقد مع إيميرسون رويال كالتشيو ميركاتو: ميلان يسرع المفاوضات مع إيمرسون رويال بعد إصابة فلورنزي

الفريق التركي اتفق على كل شيء مع ميلان وبات في انتظار وصول اللاعب، لكن فلامنجو تدخل وحسم كل شيء في ساعات.

وسخر النادي البرازيلي من تفوقه على نظيره التركي خلال الفيديو التقديمي للاعب على طريقة لعبة "كلاش رويال"، نسبة لاسم اللاعب إيمرسون رويال.

وبدأ الظهير الأيمن مسيرته مع شباب ساو باولو ثم بونتي بيرتا وانضم لأتليتكو مينيرو في 2018 وبعد أقل من عام توجه لـ برشلونة.

وانتقل لصفوف ريال بيتيس ثم عاد لبرشلونة الذي باعه لتوتنام في 2021.

وتعاقد معه توتنام مقابل 25 مليون يورو وقضى 3 مواسم مع الفريق اللندني ثم حط الرحال في ميلان الموسم الماضي.

وتوج رويال مع ميلان بلقب السوبر الإيطالي على حساب إنتر الموسم الماضي.

وإجمالا خلال مسيرته خاض 257 مباراة سجل 11هدفا وصنع 14.

ويواصل فلامنجو تدعيم صفوفه إذ ضم الإسباني ساؤول نوجييز من أتليتكو مدريد وجورجينيو من أرسنال في صفقتي انتقال حر.

الفريق الذي يدربه فيليبي لويس يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن كروزيرو المتصدر وبمباراة أقل.

ميلان الدوري البرازيلي فلامنجو إيمرسون رويال
نرشح لكم
"لأن هذه المباراة على ملعبنا".. ماسكيرانو ينتقد قرار الدوري الأمريكي بإيقاف ميسي بعد إيقاف ميسي وألبا.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا أمام سينسيناتي في الدوري الأمريكي بعشرة لاعبين ومشاركة نيمار.. سانتوس يخطف التعادل من متذيل ترتيب الدوري البرازيلي مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق عودة بعد 6 أعوام؟ رومانو: إيمرسون رويال يوقع عقود انتقاله إلى فلامنجو الأعلى في فريقه.. تقرير دنماركي يكشف راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو كما كشف في الجول - الأهلي يعلن رحيل وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو سيزامل ميسي.. دي بول إلى إنتر ميامي
أخر الأخبار
خبر في الجول - علي جبر يقترب من تجديد تعاقده مع بيراميدز 2 دقيقة | الدوري المصري
"لأن هذه المباراة على ملعبنا".. ماسكيرانو ينتقد قرار الدوري الأمريكي بإيقاف ميسي 35 دقيقة | أمريكا
السولية يوضح سبب انضمامه لـ سيراميكا.. ولماذا رفض عروض الاحتراف ساعة | الدوري المصري
تقرير: ويسا يغيب عن تدريبات برينتفورد للضغط برحيله.. وعرض من نيوكاسل واهتمام نيوم ساعة | ميركاتو
الشريعي: سنحصل على نسبة من بيع زد لـ إسماعيل.. ورفضت انتقال حمدي لـ الزمالك نهائيا ساعة | الدوري المصري
الرياضية: ليدز يزاحم فيورنتينا على ضم كيسي ساعة | سعودي في الجول
بثنائية برونو.. مانشستر يونايتد يتفوق على وست هام وديا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عودة لـ البرازيل مجددا.. فلامنجو يضم إيمرسون رويال 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق 4 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود
/articles/510054/عودة-لـ-البرازيل-مجددا-فلامنجو-يضم-إيمرسون-رويال