عودة لـ البرازيل مجددا.. فلامنجو يضم إيمرسون رويال
الأحد، 27 يوليه 2025 - 11:16
كتب : Filgoal Team
أعلن فلامنجو ضم البرازيلي إيمرسون رويال قادما من ميلان بعقد يمتد حتى 2028.
إيميرسون رويال
النادي : فلامنجو
وسيرتدي الدولي البرازيلي القميص رقم 22 مع روبونيجرو.
وتفوق فلامنجو على بشكتاش في الحصول على خدمات صاحب الـ 26 عاما.
الفريق التركي اتفق على كل شيء مع ميلان وبات في انتظار وصول اللاعب، لكن فلامنجو تدخل وحسم كل شيء في ساعات.
Royal posando com o Manto Sagrado!#bemvindo pic.twitter.com/rhkwkSRCYD— Flamengo (@Flamengo) July 27, 2025
وسخر النادي البرازيلي من تفوقه على نظيره التركي خلال الفيديو التقديمي للاعب على طريقة لعبة "كلاش رويال"، نسبة لاسم اللاعب إيمرسون رويال.
Batalha vencida e cartinha nova chegando. Gostaram? #bemvindo pic.twitter.com/U8nOfDxajU— Flamengo (@Flamengo) July 26, 2025
وبدأ الظهير الأيمن مسيرته مع شباب ساو باولو ثم بونتي بيرتا وانضم لأتليتكو مينيرو في 2018 وبعد أقل من عام توجه لـ برشلونة.
وانتقل لصفوف ريال بيتيس ثم عاد لبرشلونة الذي باعه لتوتنام في 2021.
وتعاقد معه توتنام مقابل 25 مليون يورو وقضى 3 مواسم مع الفريق اللندني ثم حط الرحال في ميلان الموسم الماضي.
وتوج رويال مع ميلان بلقب السوبر الإيطالي على حساب إنتر الموسم الماضي.
وإجمالا خلال مسيرته خاض 257 مباراة سجل 11هدفا وصنع 14.
ويواصل فلامنجو تدعيم صفوفه إذ ضم الإسباني ساؤول نوجييز من أتليتكو مدريد وجورجينيو من أرسنال في صفقتي انتقال حر.
الفريق الذي يدربه فيليبي لويس يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن كروزيرو المتصدر وبمباراة أقل.