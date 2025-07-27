رومانو: النصر في مفاوضات متقدمة لضم جواو فيليكس.. والحسم خلال 48 ساعة

الأحد، 27 يوليه 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - مانشستر يونايتد وتشيلسي

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع جواو فيليكس لاعب تشيلسي.

وكانت صحيفة ذا أثليتك قد كشفت في وقت سابق أن أندية سعودية تنافس بنفيكا على خطف جواو فيليكس.

وأوضحت التقارير ذاتها أن القيمة التي وضعها «تشيلسي لبيع عقد اللاعب إلى الراغبين في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، نحو 50 مليون يورو.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن النصر قد تقم بعرض رسمي إلى تشيلسي لضم جواو فيليكس بشكل دائم.

وأشار رومانو إلى أن الاتفاق قريب ومن المقرر مناقشة التفاصيل النهائية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2024، مقابل 49 مليون يورو.

وفي الانتقالات الشتوية الماضية أعار تشيلسي لاعبه جواو فيليكس إلى ميلان الإيطالي،مقابل 5.5 مليون يورو.

وعاد جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.

النصر تشيلسي جواو فيليكس
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