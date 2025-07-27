بعد إيقاف ميسي وألبا.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا أمام سينسيناتي في الدوري الأمريكي

الأحد، 27 يوليه 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي دي بول
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