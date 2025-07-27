بعشرة لاعبين ومشاركة نيمار.. سانتوس يخطف التعادل من متذيل ترتيب الدوري البرازيلي

خطف سانتوس تعادلا ثمينا أمام سبورت ريسيف ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري البرازيلي.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وشارك نيمار في المباراة بالكامل لكنه لم ينجح في التسجيل أو الصناعة.

وتعادل سانتوس خارج ملعبه أمام سبورت ريسيف بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت خوض سانتوس المواجهة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 50 مع نهاية الشوط الأول بسبب طرد رينكون لاعب الفريق.

وأكمل سانتوس الشوط الثاني متأخرا بهدف ومنقوصا بلاعب، قبل أن يتلقى الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ونجح سانتوس في إدراك التعادل خلال 9 دقائق فقط بعد تسجيل جابرييل بوتيمبو الهدف الأول بالدقيقة 79 قبل أن يضيف جواو باسو الثاني في الدقيقة 88.

ورفع سانتوس رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر ليبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن دائرة الهبوط.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 16 مباراة سجل 4 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.