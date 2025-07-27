مواعيد مباريات الأحد 27 يوليو 2025.. قرعة الدوري وسيدات السلة وبرشلونة وديا

يشهد اليوم الأحد الموافق 27 من شهر يوليو 2025 عددا من المنافسات المختلفة.

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الدوري المصري

تجري رابطة الأندية قرعة منافسات الدوري المصري للموسم الجديد 2025 - 2026.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الثالثة عصرا.

وتذاع القرعة عبر قناة أون سبورت.

كرة سلة - أمم إفريقيا للسيدات

يخوض منتخب سيدات مصر لكرة السلة ثاني مواجهاته في دور المجموعات بأمم إفريقيا.

ويلعب منتخب السيدات أمام أنجولا في تمام السادسة مساء.

وتذاع منافسات البطولة عبر قناة بي إن سبورتس 9.

وكانت سيدات مصر قد خسرت مباراة الافتتاح أمام كوت ديفوار.

مباريات ودية

يظهر برشلونة وديا لأول مرة خلال فترة التوقف منذ نهاية الموسم الماضي.

ويواجه برشلونة فريق فيسيل كوبي الياباني في تمام الواحدة ظهرا خلال جولة الفريق الكتالوني في اليابان.

بينما يواجه أرسنال فريق نيوكاسل يونايتد في الثانية والنصف عصرا ويذاع عبر قناة أون سبورت.

وأخيرا يحل المصري ضيفا على الترجي ضمن جولة الفريق البورسعيدي في تونس، وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.