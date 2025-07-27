بسيناريو مجنون.. سيدات نيجيريا بطلات أمم إفريقيا سيدات للمرة العاشرة على حساب المغرب

الأحد، 27 يوليه 2025 - 02:00

كتب : FilGoal

سيدات نيجيريا بطلات أمم إفريقيا 2025

توجت سيدات نيجيريا بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخهن بالفوز على المغرب المستضيف في النهائي.

واستضافت المغرب نسخة 2024 للمرة الثانية على التوالي.

وحققت نيجيريا اللقب بسيناريو مجنون للغاية بقلب تأخرها بعد مرور ساعة على انطلاق اللقاء من 2-0 لفوز بنتيجة 3-2.

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وتقدم منتخب المغرب بفضل هدفي غزلان شباك وسناء مسعودي في الدقيقتين 13 و24.

وفي الشوط الثاني قلبت سيدات نيجيريا الطاولة بدءا من الدقيقة 64.

إثير أوكورنكو قلصت الفارق في الدقيقة 64 ثم صنعت هدف التعادل بعد 7 دقائق والذي سجلته فولاشادي إجياميلوسي.

وخطفت جينيفر إشينجي لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي اللقب لنيجيريا بهدف في الدقيقة 88.

واستعادت سيدات نيجيريا اللقب مجددا ورفعن رصيدهم لـ 10 ألقاب، ويليهم غينيا الاستوائية بلقبين وجنوب إفريقيا بلقب وحيد.

وحصدت المغربية غزلان شباك بلقب هدافة البطولة برصيد 5 أهداف.

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