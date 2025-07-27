بسيناريو مجنون.. سيدات نيجيريا بطلات أمم إفريقيا سيدات للمرة العاشرة على حساب المغرب

توجت سيدات نيجيريا بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخهن بالفوز على المغرب المستضيف في النهائي.

واستضافت المغرب نسخة 2024 للمرة الثانية على التوالي.

وحققت نيجيريا اللقب بسيناريو مجنون للغاية بقلب تأخرها بعد مرور ساعة على انطلاق اللقاء من 2-0 لفوز بنتيجة 3-2.

وتقدم منتخب المغرب بفضل هدفي غزلان شباك وسناء مسعودي في الدقيقتين 13 و24.

وفي الشوط الثاني قلبت سيدات نيجيريا الطاولة بدءا من الدقيقة 64.

إثير أوكورنكو قلصت الفارق في الدقيقة 64 ثم صنعت هدف التعادل بعد 7 دقائق والذي سجلته فولاشادي إجياميلوسي.

وخطفت جينيفر إشينجي لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي اللقب لنيجيريا بهدف في الدقيقة 88.

WHAT A COMEBACK! 🇳🇬 Jennifer Echegini scores in the final minutes. Putting Nigeria ahead in the #TotalEnergiesWAFCON2024 final! 🤩 pic.twitter.com/XJyeGhAryx — CAF Women’s Football (@CAFwomen) July 26, 2025

واستعادت سيدات نيجيريا اللقب مجددا ورفعن رصيدهم لـ 10 ألقاب، ويليهم غينيا الاستوائية بلقبين وجنوب إفريقيا بلقب وحيد.

وحصدت المغربية غزلان شباك بلقب هدافة البطولة برصيد 5 أهداف.