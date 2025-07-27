كرة سلة - سيدات مصر يخسرن من كوت ديفوار في افتتاح أفرو باسكت 2025

الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:52

كتب : FilGoal

مصر كرة سلة سيدات - كوت ديفوار - أفروباسكت 2025

خسرت سيدات مصر من كوت ديفوار في افتتاح بطولة أفرو باسكت لكرة السلة 2025.

وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة أنجولا وكوت ديفوار.

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وجاء نتيجة المباراة 75-63 لصالح كوت ديفوار المستضيفة.

ويلتقي منتخب مصر الأحد في السادسة مساءً مع أنجولا في ثاني مباريات المجموعة.

وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق.

ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للمرحلة، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.

وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.

وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.

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