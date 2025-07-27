كرة سلة - سيدات مصر يخسرن من كوت ديفوار في افتتاح أفرو باسكت 2025

خسرت سيدات مصر من كوت ديفوار في افتتاح بطولة أفرو باسكت لكرة السلة 2025.

وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة أنجولا وكوت ديفوار.

وجاء نتيجة المباراة 75-63 لصالح كوت ديفوار المستضيفة.

ويلتقي منتخب مصر الأحد في السادسة مساءً مع أنجولا في ثاني مباريات المجموعة.

وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق.

ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للمرحلة، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.

وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.

وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.