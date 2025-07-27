كرة سلة - سيدات مصر يخسرن من كوت ديفوار في افتتاح أفرو باسكت 2025
الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:52
كتب : FilGoal
خسرت سيدات مصر من كوت ديفوار في افتتاح بطولة أفرو باسكت لكرة السلة 2025.
وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.
وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة أنجولا وكوت ديفوار.
وجاء نتيجة المباراة 75-63 لصالح كوت ديفوار المستضيفة.
ويلتقي منتخب مصر الأحد في السادسة مساءً مع أنجولا في ثاني مباريات المجموعة.
وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق.
ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.
فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للمرحلة، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.
وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.
وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.
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